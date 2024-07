Kuba Wojewódzki zagra w filmie? Showman w swojej rubryce w "Polityce" napisał, że dostał propozycję roli w filmie obok Jima Carreya i Christophera Waltza. W tej samej produkcji, do której zdjęcia będą powstawać m.in. we Wrocławiu, zagra Agata Kulesza.

"Agata Kulesza zagra z Christophem Waltzem i Jimem Carreyem w amerykańskim filmie kryminalnym "True Crimes" (...) Co ciekawe, i nie jest to żart, piszący te słowa również dostał propozycję zagrania w tej produkcji. Niestety, zaproponowana gaża to był prawdziwy kryminał", napisał Kuba.