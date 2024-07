Kuba Wojewódzki trafi do więzienia? Tak przynajmniej sam twierdzi na Facebooku. Gwiazdor TVN ponownie pokazał zdjęcie z policjantami, którzy kilka tygodni temu złapali go na autostradzie za przekroczenie prędkości. Portal grudziadz.naszemiasto.pl donosił wówczas, że Kuba jechał z prędkością 206 km/h, czyli o 66 km/h szybciej niż jest to dozwolone na autostradzie. Policjanci zatrzymali Wojewódzkiego, którego jednak nie ukarali mandatem. Panowie zrobili sobie za to pamiątkowe zdjęcie z Kubą na tle jego zielonego lamborghini.

Gwiazdor TVN pochwalił się zdjęciem w sieci i... rozpętała się prawdziwa afera. Przełożeni mundurowych dali im nagany, zostało też wobec nich wszczęte postępowanie. W sprawie zabrał głos minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, który w rozmowie z Super Expressem przyznał, że "celebryta, który złamał przepisy ruchu drogowego powinien zostać ukarany".

Czyżby minister dopiął swego?

Idę do więzienia. Żegnajcie. Oto najsympatyczniejsi Policjanci w Polsce. Rozumiejący, ze władza to także zdolność używania głowy. Nie zawsze pałki. Za to dostali wpier...l. Od ministra Mariusza, co duzo mowi o przestrzeganiu prawa, bo cos o tym wie Panowie️ Raz jeszcze dzieki za miłe spotkanie i wybaczcie ...- napisał Kuba Wojewódzki na swoim profilu na Facebooku.

Myślicie, że Kuba Wojewódzki rzeczywiście może zostać ukarany?

Kuba Wojewódzki pożegnał się z fanami na Facebooku.

Dziennikarz zostanie ukarany za zbyt szybką jazdą po autostradzie?