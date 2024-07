Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk jednak nie wzięli ślubu?! Niedawno media obiegła informacja, że kontrowersyjny showman i jego partnerka powiedzieli sakramentalne "tak". Na Facebooku Kuby Wojewódzkiego pojawiło się nawet zdjęcie ślubne, a on sam wystąpił w swoim programie z obrączką na palcu i powiedział, że "się hajtnął". Okazuje się jednak, że ślub Wojewódzkiego i Kaczoruk może być jedynie żartem na rzecz... kampanii reklamowej! Polecamy: Ślub z własną przysięgą – czy małżonkowie mogą sami ułożyć jej tekst?

W telewizji właśnie pojawił się spot reklamowy telefonii komórkowej, w którym Kuba Wojewódzki oświadcza się Renacie Kaczoruk! Czy rzekomy ślub gwiazdora i modelki to jedynie jego kolejne zagranie mediom na nosie? Wiele na to wskazuje! Choć wiele osób uwierzyło, że Wojewódzki w końcu się ustatkował i planuje założyć rodzinę, może się okazać, że to wszystko było sfingowane jedynie do reklamy!

Dobry pomysł czy to przegięcie?

Kuba Wojewódzki niedawno zamieścił w sieci swoje "ślubne" zdjęcie z Renatą Kaczoruk.

Czy para naprawdę wzięła ślub? Czy to tylko element kampanii reklamowej?