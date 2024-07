Kuba Wojewódzki lubi się uważać za wyrocznię polskiego show-biznesu i stać ponad celebrytami, z których regularnie się wyśmiewa. Jego ostre opinie wzbudzają wiele kontrowersji, a początkującym gwiazdkom mogą nawet przekreślić karierę. W swoim programie jednak udostępnia czas antenowy również dość wątpliwym gościom. Przypomnijmy: Internauci oburzeni. Luxuria najgorszym gościem Kuby wszech czasów?

Niestety, coraz mniejszym zaufaniem darzą go widzowie. Wojewódzki lubi określać się mianem "Król TVN-u", ale najnowsze statystyki pokazują, że ta korona nie trzyma się już tak pewnie, jak przed laty. Ujawniono właśnie wyniki oglądalności trzech pierwszych odcinków jego show w nowym sezonie i nie są one imponujące. Program Kuby oglądało średnio jedynie 1,3 miliona widzów, co w porównaniu z poprzednią serią daje wynik gorszy o 180 tysięcy. Mimo słabszych statystyk, TVN wciąż pozostaje liderem w tym paśmie nadawania.

Jak informują WirtualneMedia.pl, zdecydowanym "hitem" show okazał się odcinek z Luxurią Astaroth, który cieszył się największym zainteresowaniem - przed telewizorami usiadło wówczas 1,52 miliona osób, a jego udział w rynku wyniósł aż 25,18 procent. Jak widać, kontrowersja popłaca. Zobacz: "Piłam krew ze swojego okresu"

