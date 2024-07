Dwa tygodnie temu Kuba Wojewódzki ogłosił, że z końcem roku odchodzi z Eski Rock. Stacja postanowiła zmienić swoją strategię i nadawać wyłącznie w Warszawie, a swoje częstotliwości w pozostałych miastach przekazać radiu VOX FM. Przypomnijmy: Wojewódzki stracił pracę!

W zeszły wtorek dziennikarz podczas swojego show wygadał się, że od nowego roku usłyszymy go na antenie Roxy FM. W miniony piątek showman wraz z Czesławem Mozilem pożegnali się ze słuchaczami z 13 największych polskich miast. Całość odbyła się w bardzo patetycznym tonie.

- To częstotliwości, które tak jak i my z Czesławem, tak jak i wy, przechodzą do historii. Kończy się nasza ogólnopolska wielka przygoda z polskim radiem Eska Rock. Dziękujemy za wszystko. To jest nasze ostatnie słowo w Polsce na dziś, ale nie ostatnie słowo w Warszawie - powiedział Kuba.