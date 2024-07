Kuba Wojewódzki pokazał zdjęcie z dzieciństwa! Dziennikarz był naprawdę niezłym słodziakiem! Z okazji Dnia Dziecka showman postanowił pochwalić się swoim zdjęciem z najmłodszych lat. Musimy przyznać, że ta fotka naprawdę nas zaskoczyła i nie spodziewaliśmy się, że Kuba Wojewódzki był tak uroczym chłopcem. Z pewnością już od dziecka miał wiele koleżanek. Fani są oczywiście zachwyceni i pod adresem gwiazdora piszą wiele ciepłych. Wielu z nich jest zaskoczonych tym, jak kiedyś dziennikarz wyglądał:

Fejk. W pamięci mam zdjęcie z Twojego dowodu, ze słynnego już skanu i... Nie, to niemożliwe, za słodko :D

Wygląda na to ze zawsze byłeś szalony -pozytywnie Kubuś. Moc życzeń z okazji Dnia Dziecka.

wiele się nie zmieniłeś Kuba ,no może troszkę bardziej byłeś okrąglejszy na buzi ,no i ten nieład na głowie do dziś dnia

Słodziak level max