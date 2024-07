Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk spodziewają się dziecka?! Spieszymy z odpowiedzią. W tym momencie raczej nic na to nie wskazuje. Niewykluczone jednak, że za jakiś czas to się zmieni. Wczoraj Kuba Wojewódzki zaskoczył na swoim Instagramie bardzo szczerym wyznaniem. Showman zdradził, że chciałby mieć syna. Do zdjęcia z tajemniczym chłopcem dołączył wpis:

Reklama

#takiego#syna#bede#mial#kubawojewodzki#junior

To nie pierwszy raz, kiedy kontrowersyjny dziennikarz publicznie mówi o chęci posiadania potomka. Czyżby Wojewódzki i jego ukochana Renata Kaczoruk przymierzali się do powiększenia rodziny? Być może. Jednak na chwilę obecną figura Renaty zdecydowanie nie wskazuje na ciążę. Na profilu modelki pojawiło się jej zdjęcie w wyciętym stroju kąpielowym. Dziewczyna Kuby Wojewódzkiego pokazała swój idealnie płaski i umięśniony brzuch. Myślicie, że tych dwoje wkrótce zostanie rodzicami, a może to tylko kolejny żart Kuby?

Zobacz też: Kuba Wojewódzki ostro drwi z Roberta Kozyry i broni występu Michała Szpaka na Eurowizji!

Zobacz także

Kuba Wojewódzki zdradził wczoraj na Instagramie, że marzy, by mieć syna!

Instagram

Jego ukochana pokazała w sieci umięśniony, idealnie płaski brzuszek. To cięta riposta w stronę Kuby?

Instagram

Kuba Wojewódzki i Renata Kaczoruk tworzą jedną z najciekawszych par w polskim show-biznesie.