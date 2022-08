Kuba Wojewódzki pokazał fragment kolejnego odcinka swojego programu. Już w najbliższy wtorek w show Kuby pojawi się jedna z uczestniczek programu "Azja Express"- Iza Miko! Od czasu, kiedy showman TVN zdradził, kogo zaprosił do programu, wszyscy zastanawiali się, czy dziennikarz poruszy temat Renaty Kaczoruk i jej zachowania na planie "Azja Express". Teraz wiemy już, że Kuba Wojewódzki nie mógł nie wspomnieć o udziale swojej narzeczonej w reality show z udziałem gwiazd. Zapowiada się gorąco! Zobacz także: Kłótnia Stanka i Kaczoruk na Instagramie! Leszek do Renaty: "Obrażasz mnie i moją inteligencję"! Jest ostro! III Wojna Światowa rozpocznie się w Azji. Cała prawda o programie Azja Express ! we wtorek jeszcze TVN k. - napisał Kuba Wojewódzki zapowiadając fragment swojego programu. Wojewódzki rozpoczynając rozmowę o "Azja Express" zapytał Izę Miko wprost: "Kto jest największą świnią w tym programie?" . Zobaczcie, co odpowiedziała i jak zareagowała aktorka! Zwróciliście uwagę na wpis Kuby pod zwiastunem? Dziennikarz już od kilku tygodni sugeruje swoim fanom, że negocjuje powrót do programu "Idol". Czyżby komentarz 'jeszcze TVN" dotyczył jego transferu do stacji Polsat? A może Kuba Wojewódzki znowu podgrzewa atmosferę wokół siebie? Zobacz także: Szykuje się transfer roku? Kuba Wojewódzki zostanie jurorem Idola w Polsacie? Showman pokazał tajemnicze ZDJĘCIE Kuba Wojewódzki pokazał fragment swojego programu. Dziennikarz zapytał Izę Miko, kto był największą "świnią" w programie "Azja Express".