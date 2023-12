Jakub Maniszewski z "Rolnik szuka żony" zaskoczył wszystkich przed odcinkiem świątecznym. Opublikował urocze zdjęcie z Anną Derbiszewską. To jak się do niej zwrócił wiele wyjaśnia.

Reklama

Co słychać u Kuby i Anny z "Rolnik szuka żony" przed świętami

To będą wyjątkowe święta dla niektórych uczestników "Rolnik szuka żony". W 10. edycji poznały się dwie pary - Waldemar stworzył związek z Dorotą, natomiast Ania dała szansę Kubie, a ich miłość wybuchła nagle i to jeszcze w trakcie rewizyty w domu uczestnika. Mamy nadzieję, że zarówno jedną jak i drugą parę będziemy mogli oglądać w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony", jednak zanim to nastąpi, Kuba zrelacjonował, jak spędza przedświąteczny czas ze swoją ukochaną. Zakochani wybrali się do Muzeum Czekolady. Słodkie, jak Kuba podpisał zdjęcie z partnerką:

Najlepsze miejsce w Poznaniu. PS Z najsłodszą kobietą na świecie - napisał na Instagramie.

Kuba i Ania z Rolnik szuka żony w Muzeum Czekolady

Zobacz także: Kuba z "Rolnika" o Marcie Manowskiej: "Marta moją sytuację uratowała"

Przed Jakubem i Anią z "Rolnik szuka żony" pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia. Niedawno gościliśmy zakochanych w redakcji Party.pl. Ania z "Rolnik szuka żony" opowiedziała nam o poznaniu dzieci Jakuba.

Dzieciaki bardzo polubiły Anię, więc to jest najważniejsze. Świetnie się dogadują. - cieszył się Kuba w rozmowie z nami.

Zakochani nie ukrywają, że w przyszłości chcieliby powiększyć rodzinę, a nawet wspominali, że poważnie myślą o ślubie.

Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" Party.pl

Zobacz także: Agnieszka z "Rolnika" o niezwykłej relacji. Czuje, jakby znali się całe życie

Reklama

Na takie deklaracje z pewnością przyjdzie jeszcze czas, tymczasem zakochani cieszą się wzajemnym uczuciem, które miało szansę rozwinąć się dzięki programowi "Rolnik szuka żony", a fani z radością obserwują ich szczęście i życzą im wszystkiego, co najlepsze.

screen Rolnik szuka żony