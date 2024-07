A jednak! Kuba Wojewódzki pokazał obrączkę. Od niedawna spekuluje się, że dziennikarz i Renata Kaczoruk powiedzieli sobie "tak" w tajemnicy przed mediami. To by oznaczało, że pośród innych głośnych ślubów, im jedynym udałoby się uniknąć rozgłosu. Jedyne komunikaty, jakie dotąd dawali, to ślubne aluzje z Instagrama. Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki za pomocą hashtagów dawali do zrozumienia swoim fanom, że ich związek został zalegalizowany. Showman pochwalił się nawet zdjęciem z podróży poślubnej.

Z czasem potwierdzeń było więcej. Jak pisaliśmy, jeden z informatorów Party.pl dowiedział się, że Kuba Wojewódzki podczas nagrań do swojego programu wyznał w rozmowie z Andrzejem Sewerynem, że jego ślub to fakt i że jest bardzo szczęśliwy.

Teraz mamy tego dowód! Na fanpage'u pojawiła się zapowiedź kolejnego odcinka programu, w którym na kanapie zasiądą właśnie Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik. Na palcu Kuby Wojewódzkiego wyraźnie widać złotą obrączkę, której wcześniej nie było! Fakt faktem, obrączki według polskiej tradycji nosi się na prawej dłoni, ale może dziennikarz swoim zwyczajem postanowił złamać schemat...

Myślicie, że to kolejna prowokacja czy Kuba Wojewódzki w końcu się ustatkował?

Kuba Wojewódzki pokazał obrączkę:

