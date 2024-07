Kuba Wojewódzki nie mógł nie skomentować ostatniego głośnego incydentu z Urszulą Radwańską, która została przyłapana podczas "wychodzenia" z klubu. Sama tenisistka twierdzi, że nie widzi w tym nic złego, bo w końcu zdarzyło się to każdemu. A co ma do powiedzenia w tej sprawie dziennikarz TVN?

Kuba całą historię skomentował w swoim stylu. Złośliwie, ale bez przesady. Puenta nasunęła mu się sama:

Lepszego piaru nasza zawodniczka nie mogła sobie wyobrazić. Ula Radwańska, młodsza siostra tej Radwańskiej, została przyłapana, gdy była wynoszona na rękach swego narzeczonego z jednego ze stołecznych klubów. Tak już bywa, jak komuś kolejny set pomyli się z kolejną setą - pisze w felietonie dla "Polityki"

Urszuli Radwańskiej mocno oberwało się za takie zachowanie. Na szczęście internauci stanęli w jej obronie, bo przecież każdemu mogło się zdarzyć. Zwłaszcza, że były to urodziny chłopaka jej siostry.

Kubie chyba się nie zdarzyło nic takiego ;)

