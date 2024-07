Życie prywatne Kuby Wojewódzkiego od czasu rozstania z Anną Muchą to pasmo romansów z dużo młodszymi kobietami. Gwiazdor bardzo często pokazuje publicznie swoje nowe zdobycze, ale nigdy nie zdradza żadnych informacji o kobietach, z którymi się spotyka. Ostatnią znaną mediom wybraną była Renata Kaczorek. Przypomnijmy: Wojewódzki na salonach z nową dziewczyną. Piękna?

Wygląda na to, że ta znajomość nie przetrwała, bowiem Kuba widziany był już z kolejną kobietą. Jak donosi magazyn "Grazia", wybranką prezentera jest seksowna blondynka, z którą Wojewódzki wybrał się ostatnio do modnej warszawskiej restauracji "Qchnia Artystyczna". Para zjadła obiad i długo rozmawiała, a potem odjechała razem do domu tajemniczej dziewczyny. Myślicie, że tym razem to coś poważnego? Ostatnimi czasy byłe dziewczyny Kuby bardzo zyskiwały na relacji z nim, nawet jeśli trwała ona bardzo krótko... Zobacz: Była Wojewódzkiego wygryzła Siwiec z reklamy

Zobaczcie Kubę Wojewódzkiego z nową kobietą. Pasują do siebie?

