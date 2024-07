Ostatnio Kuba Wojewódzki był na językach wszystkich po tym, jak na ramówce TVN nie chciał pozować do zdjęć i został wybuczany przez fotoreporterów. Potem z kolei wykpił na Facebooku aferę związaną z Kamilem Durczokiem. Zobacz: Kuba Wojewódzki kpi z afery z Durczokiem. Na Facebooku zamieścił wymowne zdjęcie

Po tym wszystkim dziennikarz postanowił odpocząć. W związku z tym wraz ze swoją ukochaną, Renatą Kaczoruk wybrał się na weekend do Paryża. Zakochani nie mają na co dzień dla siebie zbyt wiele czasu, a teraz znaleźli odpowiedni moment, aby oderwać się od rzeczywistości. Showman najwyraźniej chciał to pozostawić w tajemnicy, ale wydał ich mały szczegół. Modelka na Instagramie napisała, że ten wyjazd to takie spóźnione Walentynki, więc można się domyślać, że pojechała tam z Wojewódzkim.

Zatem życzymy samych romantycznych uniesień.

