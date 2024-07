Kuba Błaszczykowski zabrał żonę na luksusowe zakupy do ulubionego butiku takich gwiazd jak Agnieszka Szulim czy Natalii Siwiec - Moliera2. Jak udało nam się dowiedzieć, Agata Błaszczykowska kupiła sobie szpilki z najnowszej kolekcji Moliera2, dostępne na ich stronie. Taki mąż to skarb!

Agata Błaszczykowska na luksusowych zakupach

Agata Błaszczykowska podczas Euro 2016 dzielnie wspierała swojego męża. To dzięki niemu Polacy zaszli tak daleko! Nic dziwnego, że Kuba postanowił się jej odwdzięczyć też w taki sposób. Zakupy w tym butiku to marzenie każdej fashionistki. I choć Agata Błaszczykowska nie lubi pojawiać się na imprezach, unika mediów, to mamy nadzieję, że zobaczymy ją gdzieś w nowych szpilkach ;)

Agata i Kuba Błaszczykowscy na zakupach.

Agata Błaszczykowska na imprezie z Kubą. Agata lubi wyglądać seksownie ;)

Agata Błaszczykowska na wakacjach.