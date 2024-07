Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 rozgrywane w Brazylii powoli wchodzą w decydujący etap - już za kilka dni poznamy zwycięzcę Mundialu. Rozgrywki z pewnością przejdą do historii sportu jako jedne z najbardziej zaskakujących - faworyci odpadli już na początku, a drużyny którym dawano małe szansę na bez problemu pokonywały kolejne reprezentacje. Niestety z wydarzeniem związana jest także tragiczna informacja dotycząca wypadku jednej z dziennikarek. Przypomnijmy: Tragedia na Mundialu. Kibice pogrążeni w żałobie

Jedną z największych gwiazd Mundialu jest reprezentant Brazylii, Neymar. To właśnie on podczas meczu z Kolumbią doznał urazu, który uniemożliwił mu dalszy udział w rozgrywkach. Jak się później okazało, wypadek zmienił nie tylko szansę reprezentacji gospodarzy na wygraną, ale także typowania wśród bukmacherów. Do tej pory to właśnie Brazylia uważana była za faworyta, a po wspomnianym meczu i wczorajszej porażce z Niemcami (7:1) jest nim teraz Argentyna. Najmniej szans na wygraną daje się Holendrom, wicemistrzom świata z 2010 roku.

Śledzicie Mundial? Kto waszym zdaniem zasługuje na wygraną - Niemcy, Argentyna czy Holandia?

