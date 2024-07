1 z 7

Księżna Kate zachwyciła na spotkaniu w Londynie! Żona księcia Williama spotkała się z rodzinami w ramach programu Out of the Blue. Fotoreporterzy przyłapali ją w pięknym komplecie brytyjskiej marki Eponine London. Marka produkuje ubrania w stylu vintage.

Jak widać jeden z kompletów idealnie podpasował księżnej Kate. Spódnica i bluzka to koszt około 1200 funtów, co w przeliczeniu daje około 6 tysięcy złotych! Do tego Kate Middleton dobrała szpilki Ginavitto Rossi i kopertówkę w cielistym kolorze.

Na zdjęciach księżna wygląda na szczęśliwą i ewidentnie nie widać po niej, aby z księciem Williamem przeżywali kryzys. A ostatnio zdjęcia, które wyciekły do sieci mogły do tego doprowadzić.

Jak Wam się podoba stylizacja księżnej Kate?

