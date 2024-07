Księżna Kate właśnie kończy historyczną niemal podróż ze swoją rodzinką w komplecie. Pośród wielu stylizacji, które zaprezentowała w urokliwej Nowej Zelandii znalazła się również recyklingowana sukienka marki MaxMara, którą księżna miała na sobie pierwszy raz już 3 lata temu.

Księżna Kate uzupełniła swój look zamszowymi szpilkami Manolo Blahnika, które kosztują ok. 2500 złotych oraz charakterystyczną torebką francuskiej marki Longchamp. Kosz tej materiałowo-skórzanej torebki to ok. 500-600 złotych. Całość w bardzo smart-casualowym stylu jak zwykle ograła cenną biżuterią, w tym pierścionkiem zaręczynowym z szafirem.

