1 z 6

Kate i William pojawili się na światowej premierze Spectre

Księżna Kate i książę William pojawili się na światowej premierze nowego Bonda "Spectre". Na czerwonym dywanie w Londynie pojawiło się wiele gwiazd z obsady filmu - byli oczywiście Monika Bellucci i Daniel Craig. Uwaga fotoreporterów skupiła się jednak na brytyjskiej rodzinie królewskiej. Księżna Kate jak zwykle wyglądała zjawiskowo i nieomal nie przyćmiła swoją stylizacja gwiazd światowego kina. Kate na premierę nowego Bonda wybrała długą, powłóczystą suknię w kolorze jasnej szarości od jej ulubionej projektantki Jenny Packham. Do tego dobrała buty od Jimmy'ego Choo. Upięte włosy odsłoniły szykowne kolczyki od Robinsona Pelhama. Co ciekawe - pożyczyła je od... mamy - Carole Middleton. Naszym zdaniem wyglądała zjawiskowo! Księżna wyglądała bardzo szczupło, co pozwoliło rozwiać wszelkie plotki o tym, jakoby spodziewała się trzeciego dziecka.