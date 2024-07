Kim Kardashian ostatnio często wspominała w wywiadach o Kate Middleton. Obie panie są obecnie w ciąży, więc przedsiębiorcza celebrytka wyznała, że wyśle księżnej prezent dla jej dziecka. To zresztą nie pierwszy razy, gdy Kim próbowała nawiązać kontakt z Kate - w zeszłym roku wysłała jej próbki swojej kolekcji ubrań i butów, ale gest ten pozostał bez odzewu.

Wydaje się jednak, że starania Kardashianki w końcu przyniosły skutek. Jak donoszą źródła bliskie rodzinie królewskiej, Middleton oszalała na punkcie reality show "Keeping Up With The Kardashians".

Kate uważa, że rodzina Kardashianów jest bardzo zabawna. Ludzie zapominają, że mimo królewskiego ślubu, ona jest normalną dziewczyną i lubi oglądać te wszystkie tandetne programy telewizyjne, co wszyscy. William nie ogląda z nią reality show Kardashianów i podśmiewa się z niej trochę, że podoba się jej coś takiego - zdradza informator portalu Posh24.

Wyobrażacie sobie, że Kate i Kim mogłyby zostać przyjaciółkami?

