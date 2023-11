1 z 10

Księżna Diana zginęła w tragicznym wypadku 21 lat temu, ale do tej pory budzi ogromne emocje i porusza serca, a także ma grono wiernych fanów. Nic dziwnego, bo za życia była wyjątkową postacią, nazywaną "Królową ludzkich serc". Do dziś również nie cichną plotki i teorie spiskowe, dotyczące jej życia oraz nagłej śmierci. Wszyscy zastanawiają się także, jaka Diana była prywatnie, bo wiele razy na jaw wychodziły niepokojące informacje, jakoby księżna zmagała się z depresją czy problemami psychicznymi. Jaka jest prawda? Co działo się w jej życiu za zamkniętymi drzwiami pałacu? Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, jaka była Diana na co dzień i co wiadomo o jej życiu oraz osobowości.

Zobacz: Księżna Diana była zdruzgotana, gdy zobaczyła TO w gabinecie księcia Karola!