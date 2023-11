Reklama

Choć od śmierci Diany minęło już 21 lat, to jej losy do dziś wzbudzają ogromne emocje. Księżną pokochały miliony ludzi na całym świecie, którzy do tej pory nazywają ją "Królową ludzkich serc". Niestety, jak już wiemy, życie Diany u boku księcia Karola było dla niej prawdziwym koszmarem. Chociaż wydawało się, że związek z synem Królowej Elżbiety jest spełnieniem jej marzeń, to szybko okazało się, że dramat Diany rozpoczął się już podczas ich podróży poślubnej. Księżna wiedziała, że Karol wciąż myśli o Camilli, która była jego miłością życia. Problemy w małżeństwie odbiły się na zdrowiu księżnej - zmagała się z bulimią i depresją. I choć para doczekała się dwóch synów, to ich małżeństwo ostatecznie zakończyło się w 1996 roku. Teraz po latach dowiadujemy się, co zrobiła Diana w dniu rozwodu z Karolem!

Jak Diana zareagowała na rozwód z Karolem?

Księżna Diana i książę Karol oficjalnie rozwiedli się w 1996 roku, ale już cztery lata wcześniej para ogłosiła separację. Po latach dowiadujemy się, jak księżna zareagowała na oficjalne zakończenie swojego małżeństwa z ojcem jej synów. Szczegóły zdradził jej bliski przyjaciel, Derek Deane, dyrektor Angielskiego Baletu Narodowego.

W dniu, w którym jej rozwód został uprawomocniony, Diana odwiedziła nas na przedstawieniu. Tuż po nim wybraliśmy się na obiad, jak zwykle. Wyglądała jakby z jej ramion spadł ogromny ciężar, a nowa Diana właśnie wtedy się narodziła, wolna od bólu i smutku. Było widać jak na dłoni, że to wszystko ją wzmocniło. Miała przed sobą przyszłość. A przynajmniej tak myślała. To małżeństwo było piekłem. Jeden koszmar za drugim. Nigdy nie powinna była wychodzić za Karola- wspomina przyjaciel Diany.

Niestety, księżna Diana zginęła w tragicznym wypadku samochodowym 31 sierpnia 1997 roku.

Księżna Diana po rozwodzie z Karolem spotkała się z przyjacielem.

Była żona księcia Karola odczuła ulgę po rozwodzie.