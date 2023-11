Księżna Diana i książę Karol nie mogli pochwalić się udanym małżeństwem i życiem rodzinnym. Nie jest żadną tajemnicą, że para była w burzliwej relacji i prawdopodobnie nie darzyła się gorącym uczuciem. Do tej pory plotkuje się, jakoby Karol już przed ślubem z Dianą był zakochany w Camilli Parker, która była wówczas żoną innego mężczyzny. Pewnego dnia przed ślubną ceremonią Diana dokonała szokującego odkrycia!

W książce "The Untold Story" autorstwa Penny Junor księżna Diana wyjawiła, że tuż przed ślubem z Karolem w jego gabinecie dokonała szokujące odkrycia!

Pewnego dnia weszłam do jego biura i natknęłam się na dostawcę paczki. Zapytałam: "O, co jest w środku?" On odpowiedział:" Och, nie powinnaś na to patrzeć."