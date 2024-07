1 z 10

Ewa Chodakowska, Kasia Tusk, Małgorzata Rozenek, Anna Lewandowska to tylko niewielka część gwiazd, które wydały swoje książki w 2015 roku. Pisanie jest trendy! O czym piszą gwiazdy? Przede wszystkim skupiają się na książkach o charakterze poradnikowym. Radzą, jak dobrze jeść, schudnąć lub świetnie wyglądać, lecz zdarzają się wyjątki. ;) Nierzadko książki znanych osobistości okazują się bestsellerami! Znane nazwisko plus interesująca treść to przepis na hit wydawniczy. Przypomnijmy sobie, które gwiazdy wydały swoje książki w 2015 roku. Oto te najciekawsze!

