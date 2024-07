Książki Małgorzaty Rozenek (także ta ostatnia) są prawdziwymi bestsellerami. Gwiazda w rozmowie z tvn.pl zapewniła, że każda z nich mam dodruk! Dlaczego Polki tak chętnie sięgają po jej publikacje? Siła tkwi w... prostocie!

Małgorzata jest przekonana, że za sukcesem jej książek stoją proste porady! Ludzie czasami wstydzą zapytać się o podstawowe rzeczy. Sięgając po poradniki Perfekcyjnej Pani Domu, mogą znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania:

Moje książki są bestsellerami, bardzo dobrze się sprzedają, każda moja książka ma dodruk, i to kilka razy. Mam wrażenie, że ludzie po prostu potrzebują prostych rozwiązań. My jesteśmy w stanie znaleźć ekspertów, którzy dogłębnie znają się na takim temacie. To jest trochę jak z programem "Perfekcyjna Panu Domu", on odpowiadał na najprostsze pytania, których wstydzimy się zadać. Dokładnie tak samo jest z książkami