Z okazji Halloween przygotowaliśmy dla was prezent, a w zasadzie nie tyle my, co... Jola Rutowicz, która w ostatnim wywiadzie przypomniała jak bardzo się "zmieniła": "Jestem sławna i nie podniecam się tym". Pasjonatka bielizny erotycznej pokazała okładkę swojej autobiografii "Inna". To chyba najbardziej niewyczekiwana książka celebrytki w historii. Nie dość, że sama zainteresowana bardzo usilnie odstrasza od zakupu pojawiając się na wydarzeniach publicznych bez zaproszenia w aseksualnych "sukienkach" to teraz równie demotywująco do jej przeczytania działa okładka.

Goszcząc w Superstacji, Jola zdradziła, co przeczytamy w książce i dlaczego zdecydowała się na taką okładkę:

- Jest to poradnik jak odnieść sukces, jak być piękną i pewną siebie jak ja. Ma ok. 150 stron. Jest to książka dla nastolatek, które piszą do mnie jak odnieść sukces. - Na okładce dużo się dzieje. Nie jestem normalną dziewczyną, na okładce dużo się dzieje, ja jestem "special". A zdjęć jest dużo, bo nie mogłam się zdecydować, które wybrać, bo są śliczne.

Kompilacja trzech wulgarnych zdjęć z tandetnymi stylizacjami wygląda słabo i tanio, zupełnie tak samo jak ostatnie wyjścia Joli na "salony". Premiera publikacji na przełomie listopada i grudnia, czyli już pierwszy pomysł na prezent pod choinkę macie ;)

Zobacz: Wielki niewypał, czyli Rutowicz BEZ ZAPROSZENIA na luksusowej imprezie

Tak Jola Rutowicz promuje książkę: