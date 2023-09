Jola Rutowicz już nie przypomina dawnej siebie. Została zapytana o operacje. Odpowiedziała

Cała Polska poznała Jolę Rutowicz, gdy wystąpiła w czwartej edycji "Big Brothera", emitowanego już wtedy na antenie TV 4. Znakiem rozpoznawczym celebrytki były lateksowe stylizacje, tipsy, mocna opalenizna oraz pluszowy jednorożec. Dziś to już przeszłość, Jola prezentuje zupełnie inny styl. Jej metamorfoza robi imponujące wrażenie, tym bardziej, że kobieta już od kilku dobrych lat nie mieszka w Polsce. Zobacz także: Natalia Dawidowska pokazała partnerkę! To inna uczestniczka "Big Brothera" Błyskotliwa kariera Joli Rutowicz na przestrzeni lat Gdy Jola Rutowicz pojawiła się w domu wielkiego brata, od początku wzbudzała kontrowersje, począwszy od ubioru, skończywszy na zachowaniu. Jej infantylna postawa i troska o pluszowego jednorożca nie raz powodowały u pozostałych mieszkańców willi irytację i politowanie. Dlatego co tydzień była nominowana do opuszczenia programu. Dzięki sympatii widzów nigdy jednak nie musiała się martwić o swój los w show. Co ciekawe, jej "charyzma", nieporadność oraz szczerość zagwarantowały jej zwycięstwo. Celebrytka na fali popularności zdobytej w programie, zgodziła się na udział w kolejnej edycji show, tym razem z udziałem gwiazd - "Big Brother VIP". Wtedy Jolanta poznała Jarosława Jakimowicza, z którym połączył ją przelotny romans. Obaj doszli do finału, lecz tym razem Jola musiała ustąpić laur pierwszeństwa aktorowi. Ich relacja zaowocowała osobnym reality show "J&J, czyli Jola i Jarek" na antenie TV4. Po latach dzisiejszy gwiazdor TVP INFO przyznał, że związek z Rutowicz był ustawiony na potrzeby programów, w których brali udział. Zobacz także: TVN planuje już emisję "Big Brother VIP"? Magda Wójcik rozwiewa wątpliwości Po przygodzie z " Big...