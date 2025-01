Król Karol III w niedzielny poranek uczestniczył w nabożeństwie w kościele pw. Św. Maryi Dziewicy w Norfolk w Anglii. Monarcha, opuszczając świątynię, chętnie witał się i rozmawiał z zebranymi przed kościołem osobami, nie tracąc przy tym uśmiechu. Tym razem nie towarzyszyła mu królowa Camilla, która dwa tygodnie wcześniej uczestniczyła z nim w nabożeństwie w szkockim Crathie Kirk. Podczas wizyty w Polsce, gdzie aktualnie przebywa król Karol III, również zabrakło małżonki władcy.

Król Karol III przybył do Polski, aby wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Monarcha został niezwykle ciepło przywitany. Pomimo nie najlepszej kondycji zdrowotnej nie zrezygnował z wizyty w Polsce. Jednak u jego boku nie pojawiła się małżonka królowa Camilla. W ramach wizyty monarcha odwiedził Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, gdzie wygłosił poruszające przemówienie. W swoim wystąpieniu król podkreślił znaczenie pamięci o ofiarach Holokaustu, mówiąc:

Zwrócił również uwagę na konieczność przeciwdziałania uprzedzeniom i nienawiści: