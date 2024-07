Książę Harry to najbardziej niepokorny członek rodziny królewskiej. Ma na koncie kilka skandali, które nie najlepiej wpływają na jej perfekcyjny wizerunek. Sama królowa Elżbieta II nie raz musiała interweniować w sprawie zachowania niesfornego wnuka. Przypomnijmy: Królowa kazała zgolić zarost Harry'emu

Harry trochę się ustatkował, odkąd spotyka się z nową dziewczyną, Cressidą Bonas. Ostatnio książę wybrał się wraz z ukochaną, księżną Eugenią i jej partnerem Jackiem Bookbanksem do restauracji The Rum Kitchen w Notting Hill. Niespodziewanie otrzymał karteczkę z numerem telefonu od związanego z branżą telewizyjną Vincenza Ianniello.

Jak podaje serwis PinkNews, Harry przyjął numer z radością, a co więcej obiecał zadzwonić do swojego wielbiciela i umówić się na randkę, gdy tylko zmieni orientację. Na razie nie ma na to szans, gdyż Harry i Cressida wydają się być dobrze dobraną parą od kiedy pierwszy raz zobaczono ich razem, czyli od zeszłego miesiąca :) Vincenzo Ianniello zadowolony z przebiegu spraw napisał na swoim Twitterze:

Dałem dziś wieczorem swój numer księciu Harry’emu, który obiecał, że zadzwoni, jeśli zmieni swoje zdanie odnośnie kobiet. Lub mężczyzn - pisze mężczyzna

Co z tego wyniknie? Książę Harry gejem... to byłby dopiero skandal.

A tak wygląda Vincenzo Ianniello:

Książę Harry podczas aukcji charytatywnej: