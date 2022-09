Dzieci Meghan Markle i księcia Harry'ego nie zostaną royalsami?! "Są wściekli"

Meghan Markle, z okazji 40. urodzin podzieliła się swoim nowym projektem „40x40” podczas nagrania z Mellissą McCarthy. Żona księcia Harry’ego przy okazji pokazała ogromny gabinet w swoim domu w Montecito. To jednak nie wszystko! Podczas rozmowy na biurku księżnej widać kilka rodzinnych zdjęć. W jednej z ramek jest umieszczone zdjęcie Archiego, a w mniejszej złotej ramce znajdują się trzy małe zdjęcia. Internauci nie mają wątpliwości, że to fotografie Lilibet! Meghan Markle pokazała pierwsze zdjęcie Lilibet!? W mediach społecznościowych nie ustają spekulacje na temat tajemniczych zdjęć, które widać na biurku Meghan Markle . Internauci są zachwyceni nie tylko zdjęciem starszego syna pary, ale również mniejszymi rodzinnymi fotografiami i sugerują, że jest na nich Lilibet z Harrym : Archie jest teraz taki duży! Zdjęcie pośrodku wygląda jak Harry z Lilibet Myślę, że środkowe zdjęcie całej trójki to Harry całujący Lili, a może ostatnie to Meghan i Archie? Do tej pory Meghan Markle i książę Harry nie zdecydowali się na pokazanie córki, jak piszą zagraniczne media zdjęcie dziewczynki widziała do tej pory jedynie najbliższa rodzina księcia. W tej grupie nie mogło zabraknąć królowej Elżbiety II, księcia Karola i Camilli oraz Kate i Williama. Sussexowie po opuszczeniu rodziny królewskiej nie muszą się stosować do zasad w niej panujących i wygląda na to, że Meghan postanowiła pokazać Lilibet na własnych warunkach! Zobacz także: Meghan Markle nie zawsze miała śnieżnobiały, piękny uśmiech. Co jeszcze poprawiła żona Harry'ego?! Podczas nagrania jeden z kadrów został tak pokazany, że na biurku Meghan markle widoczne są zdjęcia jej najbliższych. Obok dużego zdjęcia, na którym jest Archie widać też ramkę z trzema małymi zdjęciami, a w środku...