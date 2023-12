Ostatnio Jakub Rzeźniczak wywołał prawdziwą burzę w sieci. Teraz tę kontynuuje Krzysztof Stanowski. Właśnie opublikował nowe zdjęcie na swoim instagramowym kanale. Internauci ruszyli z komentarzami. Poznajcie szczegóły!

Nie da się ukryć, że Jakub Rzeźniczak od początku był kontrowersyjną postacią w polskim show-biznesie. Wszystko przez jego życie prywatne, które było pełne wzlotów i upadków. Kiedy wydawać by się mogło, że wreszcie znalazł szczęście u boku swojej żony, Pauliny, ten znowu wywołał medialną burzę. Wszystko za sprawą wywiadu, który Jakub Rzeźniczak udzielił dla "Dzień dobry TVN". Wówczas na antenie padło wiele kontrowersyjnych stwierdzeń, które nie znalazły publicznego poparcia, a sami zainteresowani musieli grubo tłumaczyć się ze swoich słów. To jednak nie wystarczyło.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Krzysztof Stanowski odniósł się do wywiadu i zmiażdżył Jakuba Rzeźniczaka, nazywając go bydlakiem i potworem.

Pod postem Krzysztofa Stanowskiego posypały się liczne komentarze. Wszystko wskazuje na to, że internauci są podzieleni. Niektórzy wytknęli dziennikarzowi, że jeszcze jakiś czas temu bronił piłkarza:

Zdecydowana większość jednak poparła ruch Stanowskiego: