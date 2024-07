Wideo z udziałem Krzysztofa Kowalewskiego z 1991 roku stało się w tym tygodniu nieoczekiwanie hitem Internetu. Znany aktor deklamuje na nim wiersz Wojciecha Młynarskiego pt. “Ballada o kasjerze”. Jednak nazwa, pod jakim jest znany, to "Kasjer dupa". I ten tytuł wiele wyjaśnia…

Zaczęło się od sprawy w Opolu. W tamtejszej podstawówce ktoś na drzwiach toalety napisał “Andrzej Dupa”. A ponieważ napis władzom szkoły się skojarzył, stał się natychmiast sprawą polityczną. Dzieci musiały się więc poddać badaniom grafologicznym itp…

Absurdalna ta sytuacja komuś przypomniała stary tekst Wojciecha Młynarskiego pt. “Ballada o kasjerze”, który w nowym kontekście mocno zykał na aktualności.

Na YouTubie pojawiło się wideo z nagrania, na którym wiersz deklamuje Krzysztof Kowalewski. I stało się w sieci hitem!

Jak aktor komentuje niespodziewaną popularność dzieła po latach?

Ten wiersz jest o kretynach. O wszystkich tych, co mają manię wielkości. Jest coś takiego w niektórych środowiskach, że muszą być wielcy - komentuje w portalu NaTemat.pl.

Jego zdaniem, wiersz - choć ma już 25 lat - wziąż jest aktualny! I mówi ostro portalowi:

Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje. Pamięta pan, ile było oburzenia z porównania Prezydenta do kartofla? Ale przecież oni się obrażają za mniejsze rzeczy. Właściwie to oni obrażają się o wszystko. (…) Każdy widzi jaka jest sytuacja w kraju. Grupa kretynów niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze - zauważa ostro aktor.

To już nie pierwszy przypadek w tym tygodniu, gdy polityka miesza się ze światem aktorskim. Ciągle trwa burza po ostatnim występie Macieja Stuhra, który zapowiadając jedną z nagród na gali “Orłów”, wplótł w zapowiedź wiele politycznych aluzji. Filmik z gali też stał się hitem, ale dla prawicy aktor został natychmiast wrogiem…

A Wam jak podoba się wiersz w wykonaniu Krzysztofa Kowalewskiego?

Oto fragmenty wiersza

BALLADA O KASJERZE

Mała poczta w małym mieście

i na poczcie mała przerwa,

kasjer szybkę przymknął wreszcie,

plik banknotów liczyć przerwał,

rozrzucone dokumenty,

w szklance po herbacie denko,

a on czujny, a on spięty

obserwuje swe okienko.

Wtem otworzył, w przód się rzuca

i zaprychał, i zatupał,

i zakrzyknął co sił w płucach:

„Kto powiedział - kasjer dupa?!"

A na poczcie cicho, pusto,

drzemią paczki nie wysłane,

pachnie barszczem i kapustą,

bo garkuchnia jest przez ścianę,

w głębi jakiś pan łysawy

adresuje list, a bliżej

gość wbił w sufit wzrok kaprawy

i pocztowy znaczek liże.

Jakiś facet paczki wtaszcza,

brudno, zaduch, muchy, upał,

nikt nie mówi nic, a zwłaszcza

nikt nie woła: „Kasjer dupa!"

Puenta zaś wierszyka tego

w takich słowach się zawiera,

że znam cały kraj, co mego

przypomina mi kasjera.

Mały kraj, co tak uważa

z pokolenia w pokolenie,

że ktoś ciągle go obraża,

że ktoś wciąż go nie docenia.

Czasem ktoś mu prawdę kropnie:

„Kraju mój, źle kombinujesz,

nikt się aż do tego stopnia

tobą nie interesuje.

Skończ te siupy, bo cię wpiszą

do Guinessa, czy Gallupa."

A kraj okno trach i dyszy:

„Kto powiedział - kasjer dupa?!"

(za stroną wojciechmlynarski.art.pl)