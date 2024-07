"Andrzej Dupa" zamiast "Andrzej Duda" w szkolnej toalecie? O co chodzi? W jednej z opolskich szkół ruszyło śledztwo w sprawie napisu, który znalazł się na drzwiach do damskiej toalety, a brzmiał on "Andrzej Dupa". Dyrekcja postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i poszukać winnej bądź winnego. W związku z tym przeprowadzono śledztwo grafologiczne z użyciem zeszytów uczennic klasy szóstej. Bazgroły o takiej treści na drzwiach pojawiły się już po raz trzeci, dlatego dyrekcja nie mogła przejść obok sprawy obojętnie. Dlaczego? Padło bowiem podejrzenie, że dzieci chcą zadrwić z Andrzeja Dudy, co jest niedopuszczalne. Według relacji Pana Roberta dla portalu nto.pl, ojca jednej z uczennic, nauczycielka powiedziała uczniom, że trzeba znaleźć osobę, która napisała "Andrzej Dupa" na drzwiach, ponieważ w razie inspekcji nie może dojść do sytuacji, że ktoś pomyśli, że szkole nie po drodze z nową władzą. Na razie sprawa nie została rozwiązana, a dyrekcja wciąż szuka sprawcy. Jak zakończy się to śledztwo?

