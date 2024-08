To już oficjalne! Już niedługo na antenie Polsatu zobaczymy Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Co na ten temat sądzi jedna z największych gwiazd stacji? Krzysztof Ibisz wrócił wspomnieniami do czasów kiedy to współpracował z Cichopek. Wiemy, jak wyglądają ich relacje.

Krzysztof Ibisz o powrocie Katarzyny Cichopek do Polsatu

Za nami jesienna ramówka Polsatu, na której nie zabrakło wielu znanych nazwisk. Jednak najwięcej emocji wzbudzili Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy oficjalnie rozpoczynają kolejny etap z Polsatem. O tym, że aktorka ma powrócić do stacji, mówiło się od dawna, ale transfer Kurzajewskiego zaskoczył na pewno niejednego widza. Cichopek miała już okazje współpracować z Polsatem, gdzie prowadziła popularne programy telewizyjne i festiwale u boku Krzysztofa Ibisza. Teraz prezenter w rozmowie z naszą reporterką zdradził, co sądzi o powrocie Kasi do stacji.

Ja z Kasią prowadziłem 5. edycji programu ''Jak oni śpiewają'', prowadziłem wiele festiwali, koncertów w telewizji Polsat i to jest taki powrót Kasi do domu po latach — powiedział Krzysztof Ibisz.

Jakie relacje Krzysztof Ibisz ma z Katarzyną Cichopek i czy dąży ją sympatią? Koniecznie obejrzycie nasz materiał wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

