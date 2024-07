Krzysztof Gojdź potrafi wbić kij w mrowisko! Po spotkaniu ze swoją zgwałconą pacjentką, zwrócił się na swoim fanpage'u do Małgorzaty Terlikowskiej, co sprowokowało jej męża Tomasza do odpisania lekarzowi. Czy dzisiaj, gdy konflikt nieco przycichł, dr Gojdź żałuje swojego facebookowego wpisu?

Reklama

Hejt jest wszędzie, więc idąc w tę sferę publiczną, wiedziałem w co wdepnę i czego się mogę spodziewać. Najgorsze, że te hejty piszą właśnie katolicy, którzy w niedzielę idą do kościoła, a zaraz po kościele opluwają wszystkich dookoła. I to jest najgorsze.

Jakich innych mocnych słów użył Krzysztof Gojdź? Posłuchajcie!

Zobacz także: Krzysztof Gojdź świetnie rozumie hejt na Hannę Lis? Co ma jej do powiedzenia?

Zobacz także

Krzysztof Gojdź nie żałuje konfliktu z Tomaszem Terlikowskim.