Ewa Farna zabiera swojego chłopaka Marcina Chobota wakacje. Jak podaje "Fakt", artystka i jej ukochany postanowili zawalczyć o swój związek, który ostatnio jest na granicy kryzysu. Ewa uznała, że należy coś z tym zrobić. Zaplanowała wspólny wyjazd, który ma zażegnać wszelkie spory między nią, a jej chłopakiem. Ewa Farna zabiera Marcina na miesięczne wakacje do Stanów Zjednoczonych - podaje tabloid.

Ewa Farna i Martin Chobot pokonają kryzys?

O kryzysie pomiędzy zakochanymi pisze się już od jakiegoś czasu. Ewa i Marcin mają problem z dojściem do porozumienia w kwestii ich miejsca zamieszkania. Gwiazda i jej partner obecnie mieszkają w Pradze, lecz Ewa podobno poważnie myśli o przeprowadzce do Polski. Ciągłe podróże są męczące dla artystki. Z kolei Marcin, który z pochodzenia jest Czechem, nie chce zaakceptować decyzji o opuszczeniu swojej ojczyzny. Wspólne wakacje za oceanem mają pomóc zakochanym w złagodzeniu napięcia oraz podjęciu wspólnej decyzji, co do ich dalszej przyszłości.

Ewa chce, by w jej związku na nowo wybuchła namiętność. Z dala od codzienności i problemów. Wierzy, że taki długi odpoczynek dobrze im zrobi, bo codzienne różnice zdań bardzo ich od siebie oddaliły. Ma też nadzieję, że w USA będą w stanie podjąć ostateczną decyzję co do przeprowadzki i wypracować kompromis, który zadowoli oboje - czytamy na łamach "Faktu".

Trzymamy kciuki, by wszystko poszło dobrze! I życzymy udanego wypoczynku! :)

