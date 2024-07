Moda na splasha i ostatnio Ice Bucket Challenge zdaje się nie mijać - wyzwanie podejmują kolejne gwiazdy, zarówno te rodzime, jak i zagraniczne. Zdarzają się jednak wyjątki. Ostatnio głośno zbuntowała się Joanna Brodzik, która ostro skrytykowała koleżanki i kolegów z branży, którzy przed kamerami oblewają się wodą. Przypomnijmy: Brodzik wkurzyła się za nominację do splasha. Poniżyła innych celebrytów

Nominację otrzymała również Krystyna Pawłowicz, a do wyzwania zaprosił ją Jurek Owsiak, który swojego splasha wykonał niezwykle efektownie - z udziałem straży pożarnej. Jak można było się domyślać, posłanka Prawa i Sprawiedliwości nie zamierza oblać się wodą. Swoją decyzję umotywowała w specjalnym tekście opublikowanym na wPolityce.pl, w którym już na wstępie kpi z Owsiaka.



Następnie przechodzi do sedna - proponuje nawet, aby Owsiak wpłacił pieniądze na konto jednej z fundacji w jej imieniu...



Otóż drogi podróżniku z Kosmosu, na Ziemi, w Polsce, jak ktoś chce drugiemu pomóc, to po prostu idzie na pocztę lub przelewem, i bezpośrednio wspiera tego kogo chce, chorych, słabszych, potrzebujących. Do minimum ogranicza pośredników. Nie musi przed tym oblewać się wodą z lodem przy pomocy Straży Pożarnej, nie musi marnować wody ani prądu na późniejsze osuszenie odzienia. A przy okazji, skoro Pan się uprzejmie odezwał, to co się dzieje z Pana słynnym słoikiem? Jeśli się odnalazł, to proszę z tego co w nim jest zapłacić na zbożny cel także za mnie. Powinno wystarczyć - ironizuje.