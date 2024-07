Moda na splasha zdaje się nie mieć końca. Zabawa powróciła niedawno do polskiego show-biznesu w formie zaproponowanej przez Amerykanów czyli Ice Bucket Challenge, polegająca na oblewaniu się wiadrem lodu, ale też wpłacaniem pieniędzy na fundacje charytatywne - w domyśle na te dofinansowujące leczenie stwardnienia zanikowego bocznego. Gwiazdy coraz częściej decydują się też na przyjęcie wyzwania przed kamerami telewizyjnymi. Przypomnijmy: Młynarska namówiła ciężarną Zielińską na splasha. Zrobiła to na wizji

Zaproszenie do zabawy dostała również Joanna Brodzik. Aktorka nie zamierza jednak go podejmować, co więcej - wystosowała na Facebooku specjalny post, w którym wyjaśnia, dlaczego nie obleje się wodą. Nie szczędzi przy tym ostrych słów innym celebrytom, którzy zaangażowali się w splasha. Brodzik jest zdania, że epatowanie dobroczynnością jest w bardzo złym guście, a ona nie potrzebuje się chwalić wspieraniem potrzebujących, bo robi to niezmiennie już od dwudziestu lat.



Dostalam wlasnie wezwanie do "splash". Oto moja odpowiedz: Od prawie 20 lat sprawy osob niepelnosprawnych sa mi bardzo bliskie. Niemniej epatowanie "dobroczynnoscia" i "dobrymi uczynkami" uwazam za szczyt obciachu i kabotynizmu. Wiem kim jestem,komu pomagam i dlaczego. Nie bede w tej sprawie polewac glowy woda,ku uciesze anonimowej gawiedzi. A kto chce pomoc,niech sie rozejrzy dookola siebie. Na pewno obok jest ktos, kto pomocy potrzebuje - czytamy na jej Facebooku.

Brodzik dodaje też, że zna osoby, które zmagają się z ALS i zachęca do wpłat na konta odpowiednich fundacji, a nie puste oblewanie wodą.



Wsrod moich niepelnosprawnych Przyjaciol,sa i tacy,ktorzy zmagaja sie ALS. Znam dobrze Ich problemy. Daje tylko odpor "beztroskim" i proznym wystapieniom w tak waznej sprawie,jaka jest pomoc niepelnosprawnym. Wysylajcie datki i nie lejcie wody. Doslownie i w przenosni - zachęca.

Ostro powiedziane. Zgadzacie się z Joanną Brodzik?

