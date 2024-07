W Warszawie odbył się casting do najnowszej edycji programu Top Model: Zostań Modelką. Trzeba przyznać, że każdy z jurorów z prowadzącą na czele wyglądał fantastycznie. Joanna Krupa w jasnej, rozkloszowanej sukience wyglądała fantastycznie! Zresztą, jak zawsze - jej hollywoodzki sznyt, burza włosów i szpilki na platformie robią wrażenie. Dżoana rządzi!

Marcin Tyszka, nasz ulubieniec miała na sobie ekstrawaganckie spodnie we wzór paisley, a do tego - tradycyjnie już - wzorzystą apaszkę i niebieską marynarkę. Całość prezentowała się świetnie. A na koniec Kasia Sokołowska. Nadworna choreografka polskich pokazów mody wybrała na tę okazję wzorzystą sukienkę (Najprawdopodobniej z metką Valentino), do połowy uda. Wyglądała seksownie, ale z klasą.

