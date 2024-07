Joanna Krupa nie może narzekać na brak propozycji. Dzięki prowadzeniu programu "Top Model. Zostań modelką" jej gwiazda nie gaśnie, dzięki czemu modelka może przebierać w różnych, nie rzadko ciekawych, ofertach. Na przykład wczoraj Joanna przyleciała ze Stanów na otwarcie... stacji benzynowej w Gdańsku. Nie jest to jednak typowa stacja do jakich jesteśmy przyzwyczajeni.



Joanna została prekursorką pierwszej w naszym kraju "Orlen Meeting Point Stop Cafe", która wyróżnia się komfortowymi warunkami. W przyjaznej atmosferze można napić się kawy, odpocząć, a jednocześnie zadbać o swoje auto. Co też doskonale udowadniała Krupa, która nawet przez chwilę nie poczuła zażenowania sytuacją.

Po otwarciu przez Anję Rubik centrum handlowego w Rzeszowie, chyba już nic nas nie zaskoczy...

