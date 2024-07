W ostatnim wydaniu magazynu "VIVA" możemy znaleźć ciekawy wywiad z siostrami Krupami. O ile Marta jawi się w nim jako romantyczka, o tyle Joanna jest niezwykle pragmatyczna. Wyszło to chociażby przy rozmowie o tym, jak podchodzą do facetów. Na uwagę Marty do Joanny a propos tego, że jurorka "Top Model" gustuje głównie w mężczyznach, którzy odnieśli sukces, ta odpowiedziała następująco:

- Mówię zawsze Marcie: "Miłość miłością, ale gdy nie ma pieniędzy, to nawet największa, niestety, się rozsypie". Pamiętaj więc, że kobieta nie powinna na faceta zarabiać.

Zgadzacie się z podejściem Joanny?

