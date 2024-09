Dramat na południu Polski wciąż trwa. Mieszkańcy zalanych przez powódź miejscowości wciąż zmagają się z wielką wodą lub walczą z jej skutkami. W całym kraju organizowane są zbiórki na rzecz osób, które dotknęła ta ogromna tragedia. Teraz w związku z dramatem na południu Polski władze Polsatu podjęły trudną decyzję w sprawie jednego ze swoich hitów. Do sieci trafiło oświadczenie.

Od kilku dni na południu Polski rozgrywa się prawdziwy dramat. Oczy wszystkich zwrócone są na mieszkańców miejscowości, które ucierpiały w powodzi. Wiele osób straciło dach nad głową lub ich domy zostały zniszczone. Na dramat powodzian reagują gwiazdy, które zachęcają do wsparcia zbiórek. Ostatnio w sieci pojawił się nawet pilny apel produkcji "Rolnika" tuż po emisji pierwszego odcinka- produkcja hitu TVP zabrała wówczas głos ws. powodzi w Polsce. Z kolei Polsat znalazł się w ogniu krytyki po "Tańcu z Gwiazdami"- fani byli wściekli, że w programie nie wspomniano o dramacie na południu Polski.

Teraz Polsat i produkcja wielkiego hitu stacji wydali oświadczenie, w którym informują o wielkich zmianach, które wprowadzają przez powódź!

Wiadomo już, że na antenę Polsatu wraca "Must Be The Music". Wkrótce widzowie znów będą mogli zobaczyć muzyczne talent-show, które w przeszłości było jednym z największych hitów stacji. Niestety, ze względu na powódź producenci i Polsat poinformowali, że muszą odwołać castingi zaplanowane na 22 i 23 września.

Drodzy, nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie i zdrowie. W obliczu tragedii, która spotkała wielu ludzi oraz w trosce o Wasze bezpieczeństwo postanowiliśmy zmienić terminy i miejsca castingów do Must Be the Music, które miały się odbyć w niedzielę 22.09 we Wrocławiu i w poniedziałek 23.09 w Katowicach. Jesteśmy całym sercem ze wszystkimi Poszkodowanymi w wyniku powodzi i ich najbliższymi.

czytamy w oświadczeniu.