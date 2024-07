Subtelnie różowe usta i delikatnie podkreślone oczy dodają uroku i młodzieńczej świeżości. A w wydaniu Keiry Knightley prezentują się wyjątkowo korzystnie.

Makijaż gwiazdy krok po kroku:

1. Na oczyszczoną i nawilżoną twarz nałóż bazę pod makijaż (Inglot cena, ok. 22 zł). Dzięki niej skóra pozostanie matowa przez wiele godzin a pory będą mniej widoczne,

2. Pod oczami rozprowadź i wklep korektor rozświetlający, który ukryje cienie pod oczami (Pupa, cena, ok. 67,90 zł),

3. Na całą twarz nałóż podkład w kompakcie (Bobbi Brown, cena, ok. 205 zł). Doskonale wyrówna koloryt skóry i nie stworzy efektu maski,

4. Całą powiekę ruchomą i wewnętrzne kąciki środkowym cieniem z paletki (NYX, cena, ok. 31,90 zł),

5. Przy linii górnych rzęs namaluj cienką kreskę czarnym eyelinerem (Inglot, cena, ok. 22 zł),

6. Rzęsy starannie wytuszuj (Max Factor, cena, ok. 54,90 zł),

7. Na usta nanieś delikatną różową szminkę (MAC, cena, ok. 106 zł),

8. Kości policzkowe delikatnie muśnij różem (NYX, cena, ok. 39,90 zł).

Kosmetyki potrzebne do wykonania makijażu w stylu Keiry Knightley: