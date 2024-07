Cara Delevingne słynie ze swojego zamiłowania do ekstrawaganckich stylizacji i oryginalnych makijaży. Dzisiaj pod lupę wzięłyśmy make-up, który modelka miała w czasie GQ Men Of The Year Awards 2014. Zobacz jak wykonać go krok po kroku.

1. Na oczyszczoną i nawilżoną kremem twarz nałóż kryjący podkład (Max Factor Ageless Elixir 2w1, cena, ok. 67 zł). Wyrówna koloryt twarzy i dodatkowo ja nawilży

2. Po oczy użyj rozświetlający korektor (Revlon Photoread, cena, ok. 49,90 zł). Ukryje cienie pod oczami i wszelkie oznaki zmęczenia

3. Twarz delikatnie zmatuj pudrem w kamieniu (Pupa Silk Touch, cena, ok. 92,90 zł)

4. Na całą powiekę nałóż najjaśniejszy cień z paletki, będzie bazą dla kolejnych kosmetyków (Revlon Colorstay, cena, ok. 57,90 zł)

5. Środek powieki muśnij delikatnie jasnym odcieniem brązu

6. W kącikach nałóż czekoladowy odcień brązu. Rozetrzyj go niedbale palcem, tak żeby wyglądał na rozmazany

7. Wzdłuż linii rzęs namaluj cienką kreskę czarnym eyelinerem (Bourjois, cena, ok. 48 zł)

8. Rzęsy pomaluj starannie tuszem do rzęs (Revlon Grow Luscious, cena, ok. 52,90 zł)

9. Na kości policzkowe nałóż rozświetlający puder (Inglot Multicolour, cena, ok. 43 zł). Wymodeluje i optycznie wyszczupli twarz

10. Usta pomaluj szminką w śliwkowym odcieniu (NYX, cena, ok. 24,90 zł)