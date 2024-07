Kristey Alley ma od dawna kłopoty z wagą. Ale w związku z tym, że została zaproszona do specjalnej, jubileuszowej amerykańskiej edycji "Tańca z Gwiazdami" postanowiła o siebie zadbać.

Reklama

- Zrzuciłam już 27 kilogramów, pozostało mi jeszcze 18, ale myślę, że podczas rygorystycznych treningów jest to możliwe do osiągnięcia. To bardzo ekscytujące - powiedziała 60-letnia aktorka w wywiadzie dla "U.S. Weekly"

Do emisji pierwszego programu zostało zaledwie kilka tygodni, ale Alley ma nadzieję, że pokaże się w niej w doskonałej formie, chudsza o 45 kg.

Życzymy jej zatem powodzenia i zwycięstwa w jubileuszowej edycji. Alley powinna jednak pamiętać, że tak duża utrata wagi może się odbić na jej zdrowiu. A tego chyba nie jest wart żaden program.

Reklama

pijavka