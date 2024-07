1 z 9

Kris Jonasdottir dziewczyna kapitana reprezentacji Islandii

Kim jest Kris Jonasdottir? To seksowna dziewczyna Arona Gunnarssona, kapitana reprezentacji Islandii. Drużyna Wikingów robiła prawdziwą furorę na tegorocznym Euro 2016! I nic dziwnego! Przystojni Islandczycy nie tylko świetnie wyglądają, ale także doskonale grają, co udowodnili pokonując Anglię! (niestety tylko do czasu meczu półfinałowego z Francją)

Na trybunach Islandczykom kibicują jasnowłose piękności. Jedną z nich jest właśnie Kris Jonasdottir, która jest zaręczona z Aronem Gunnarssonem. Para ma kilkumiesiecznego synka. Kris to trenerka fitness i kulturystka. Na swoim instagramowym profilu promuje sport, kult pięknego ciała i opaleniznę brazyliską. Ukochana Gunnarssona może pochwalić się niesamowitą figurą!

Tylko na nią spojrzcie! Ładniejsza od Anny Lewandowskiej?

