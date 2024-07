Kiedy kilka lat temu debiutowała marka La Mania, wielu przyglądało się z zainteresowaniem, inni nie wierzyli, że jest ona w stanie odnieść sukces na tak hermetycznym i małym rynku mody jak polski. Jednak ogromna pasja, zaangażowanie i determinacja dyrektor kreatywnej La Manii, Joanny Przetakiewicz opłaciła się. Obecnie to nie tylko jeden z czołowych polskich brandów, ale i jedyna Polska marka z branży mody coraz częściej kojarzona na świecie.

Co ciekawe wszystko wskazuje na to, że to dopiero poczatek spektakularnych sukcesów. Dziś na swoim oficjalnym fan page’u na Facebooku, La Mania ogłosiła, że już niedługo najnowsza kolekcja marki znajdzie się w regularnej sprzedaży w najsłynniejszym i najbardziej prestiżowym domu towarowym na świecie - w londyńskim Harrods'ie.

Kreacje polskiej La Manii znajdą się obok tak prestiżowych brandów jak Dior, Hermes, Chanel, czy Diane Von Furstenberg. Nie pozostaje nam więc nic innego jak pogratulować! Ogromnie cieszy nas kolejny sukces Joanny Przetakiewicz i La Manii. Z niecierpliwością czekamy na kolejne.

A tak prezentuje się aktualna kolekcja La Manii: