Program „Top Model” zbulwersował ostatnio Piotra Krajewskiego. Projektant jest oburzony zachowaniem Jurów, którzy w dość „oryginalny” sposób wybierają najlepsze kandydatki na modelki. Krajewski zdradził co myśli o ekspertach z programu.

- Taki Marcin Tyszka ? Ręce opadają. Postawa tego pana jest żałośnie śmieszna, sam siebie ośmiesza. Jak można na litość boską oblać modelkę sokiem i oblizywać- było to bardzo niesmaczne. Pomijam fakt, że powiedział do uczestniczki programu: „Zdejmij stanik, a przejdziesz dalej”. I przeszła. Oznacza to, że aby zostać uczestniczką pięknego świat mody, trzeba się rozebrać? Korwin-Piotrowska ? To całkowita pomyłka. Jej oceny są bezczelne, na poziomie uczennicy szkoły podstawowej klasy 4… Ma problemy z samą sobą i myślę, że wynika to z braku akceptacji samej siebie- wyznał w rozmowie z „Super Expressem” projektant.

Dostało się również Dawidowi Wolińskiemu, które Krajewski zarzuca brak talentu. Projektant twierdzi, że jego słownictwo i oceny nie mają nic wspólnego z modą.

- Tacy ludzie i takie zachowanie bezcześci poświęcenie wszystkich wielkich ludzi mody! To, co widziałem, nadaje się do prokuratury. Jestem tym zdruzgotany- dodaje Krajewski.

Zgadzacie się z ostrą oceną Piotra Krajewskiego? Również uważacie, że metody stosowane przez jurorów w „Top Model” są zbyt kontrowersyjne?

Reklama