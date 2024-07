Najnowszy teledysk Edyty Górniak nie powalił na kolana Roberta Kozyrę. Dziennikarz, który słynie z ostrego języka i kontrowersyjnych ocen postanowił wypowiedzieć się co myśli o klipie „On the Run” , który niedawno miał swoją premierę.

- Dla mnie to rozpaczliwy teledysk.To bardzo słaby klip do bardzo słabej piosenki… Jeżeli cała płyta będzie składała się z takich numerów, to szkoda ją wydawać. Nagranie kosztuje ok. 100 tys. zł, więc lepiej przekazać te pieniądze na jakiś szpital dziecięcy- powiedział w rozmowie z „Na żywo” Robert.

Kozyra doradził Edycie, żeby wreszcie wydała płytę z nowymi i ciekawymi utworami, ponieważ jej hity sprzed dziesięciu lat nie robią już wrażenia na jej publiczności.

Edyta Górniak z pewnością nie ucieszy się z oceny jaką wystawił jej Kozyra…

Zgadzacie się z opinią Roberta?

