Wow! Małgorzata Kożuchowska kolejny raz pokazała, co to znaczy prawdziwa elegancja! Aktorka pojawiła się na premierze filmu w czarnej kreacji do samej ziemi (La Mania - kolekcja Jesień/Zima 2016). Wydawać by się mogło, że taka długość i w dodatku ciemny kolor sukni zaburzą proporcje gwiazdy, ale nie! Stało się inaczej! Odsłonięte ramiona i odważny dekolt dodały lekkości całej stylizacji, a dodatki w postaci dużych kolczyków i delikatnej torebki na łańcuszku sprawiły, że Kożuchowska na czerwonym dywanie prezentowała się jak światowej sławy aktorka!

A wam jak się podoba taka stylizacja? Czarny kolor pasuje Kożuchowskiej? Porównajcie tę stylizację z kobaltową sukienką, w której pojawiła się Małgorzata Kożuchowska na innej wtorkowej imprezie!