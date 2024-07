Mówi się, że nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety zaniedbane. Jednak perfekcyjny makijaż, wystrzałowe ciuchy to nie wszystko. Marzy Ci się look godny gwiazd ekranu? Zadbaj o paznokcie. Do zrobienia idealnego manicure nie wystarczy tylko kolorowy lakier. Na początku użyj preparatu odtłuszczającego, najlepiej Primetime, który dzięki zawartości kwasku cytrynowego skutecznie wyrównuje poziom ph płytki paznokciowej, gwarantując optymalną przyczepność warstwy bazowej i lakieru.



Chcesz, aby twój lakier długo trzymał się na paznokciach? Użyj preparatu Bonder - ochronnej bazy, która poprawi przyczepność i odporność lakieru na zużycie. Na tym etapie możesz popuścić wodze fantazji i wybrać lakier najlepiej odpowiadający Twoim gustom. W ostatnich miesiącach królowały mocne i wyraziste barwy, a na ulicach roiło się od neonów. Przyszedł czas na uspokojenie, a wraz z nim wyjątkowa kolekcja ORLY.



Ostatnim krokiem w wykończeniu manicure jest pomalowanie paznokci preparatem nawierzchniowym, który dosuszy lakier i doda mu niespotykany połysk. W tym celu sięgnij po Polishield.



Tak wyglądają kosmetyki do manicure od marki Orly:

Reklama